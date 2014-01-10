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Петербурженка обвинила иностранца в изнасиловании ее малолетнего сына в барбершопе
Сегодня, 14:56
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Петербурженка обвинила иностранца в изнасиловании ее малолетнего сына в барбершопе

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На подозреваемого составлен административный протокол по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ.

30 сентября жительница Петербурга обратилась в УМВД России по Выборгскому району с сообщением о том, что в отношении ее сына 2016 года рождения были совершены насильственные действия сексуального характера в местном барбершопе. Об этом стало известно Piter.TV.

По "горячим следам" полицейские задержали 20-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик. На него составлен административный протокол по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ, помещен в СПЗСЛ. 

Семья полная, благополучная, на учетах не состоит. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти 66-летнего дворника подозревают в изнасиловании 12-летней девочки.

Фото: Piter.TV

Теги: барбершоп, выборгский район, изнасилование малолетнего
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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