Петербурженка обвинила иностранца в изнасиловании ее малолетнего сына в барбершопе

На подозреваемого составлен административный протокол по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ.

30 сентября жительница Петербурга обратилась в УМВД России по Выборгскому району с сообщением о том, что в отношении ее сына 2016 года рождения были совершены насильственные действия сексуального характера в местном барбершопе. Об этом стало известно Piter.TV.

По "горячим следам" полицейские задержали 20-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик. На него составлен административный протокол по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ, помещен в СПЗСЛ.

Семья полная, благополучная, на учетах не состоит. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти 66-летнего дворника подозревают в изнасиловании 12-летней девочки.

Фото: Piter.TV