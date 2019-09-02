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Водитель, сбивший петербурженку на Дворцовой набережной, стал фигурантом уголовного дела
Сегодня, 11:52
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Водитель, сбивший петербурженку на Дворцовой набережной, стал фигурантом уголовного дела

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В результате аварии пострадавшая получила серьезные травмы.

В отношении водителя, который сбил пешехода на Дворцовой набережной, возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Напомним, рано утром 14 октября в полицию Центрального района поступила информация о ДТП около дома 22. На месте Госавтоинспекцией было установлено, что 65-летний водитель автомобиля Skoda Rapid, двигаясь от Троицкого моста в сторону Мраморного переулка, наехал на 17-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении взрослых. 

В результате аварии пострадавшая получила серьезные травмы, ее в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию детской больницы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). 

Ранее на Piter.TV: ДТП с восьмилетним мальчиком случилось на проспекте Просвещения. 

Фото: Piter.TV 

Теги: водитель сбил девушку, дтп на дворцовой набережной
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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