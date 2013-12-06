ДТП с восьмилетним мальчиком случилось на проспекте Просвещения

Ребенок получил различные травмы и был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

В воскресенье, 13 октября, в 13:58 на проспекте Просвещения у дома 87 произошла авария. 47-летний водитель автомобиля Renault Duster сбил 8-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в результате ДТП ребенок получил различные травмы и был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. Мальчик находился на улице без сопровождения взрослых.

Ведется проверка обстоятельств происшествия.