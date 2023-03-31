Автоледи сбила 13-летнего подростка в Приморском районе

В результате ДТП ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии с пострадавшим школьником в Приморском районе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 12 октября у дома 1 по проспекту Испытателей 35-летняя водительница автомобиля Volkswagen Polo в зоне регулируемого пешеходного перехода наехала на 13-летнего подростка, перебегавшего проезжую часть по запрещающему сигналу светофора.

В результате ДТП ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Невском районе водительница троллейбуса наехала на мужчину.

Фото: Piter.TV