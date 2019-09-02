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На видео попал побег двух мигрантов с места аварии на Дворцовой набережной

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ДТП произошло в ночь на 2 сентября.

На видео попал побег двух выходцев из среднеазиатских стран, устроивших аварию на Дворцовой набережной. Запись с места происшествия прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

На ролике видно, как двое парней убегают от стражей порядка. Предшествовало побегу ДТП, которое произошло в ночь на 2 сентября на Дворцовой набережной.

Водитель Daewoo Nexia на большой скорости врезался в опору дорожного знака "Пешеходный переход", а затем вылетел на встречку и столкнулся с каршеринговой машиной сервиса "Яндекс. Драйв". После этого водитель и пассажир Nexia выбежали из салона автомобиля. По словам очевидцев, им удалось скрыться.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп на дворцовой набережной, побег
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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