На видео попал побег двух мигрантов с места аварии на Дворцовой набережной

ДТП произошло в ночь на 2 сентября.

На видео попал побег двух выходцев из среднеазиатских стран, устроивших аварию на Дворцовой набережной. Запись с места происшествия прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

На ролике видно, как двое парней убегают от стражей порядка. Предшествовало побегу ДТП, которое произошло в ночь на 2 сентября на Дворцовой набережной.

Водитель Daewoo Nexia на большой скорости врезался в опору дорожного знака "Пешеходный переход", а затем вылетел на встречку и столкнулся с каршеринговой машиной сервиса "Яндекс. Драйв". После этого водитель и пассажир Nexia выбежали из салона автомобиля. По словам очевидцев, им удалось скрыться.

Видео: Piter.TV