Nexia влетела в столб и врезалась в каршеринг на Дворцовой набережной

Виновники аварии скрылись с места ДТП.

В ночь с 1 на 2 сентября в Центральном районе Петербурга произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как утверждают очевидцы, на Дворцовой набережной в сторону Дворцового моста водитель Daewoo Nexia на большой скорости врезался в опору дорожного знака "Пешеходный переход", вылетел на встречку и столкнулся с каршеринговой машиной сервиса "Яндекс. Драйв". В сети появилось видео с места аварии.

На записи можно увидеть две разбитых иномарки и автомобиль сотрудников ДПС. Свидетели рассказали, что находившиеся в салоне Daewoo Nexia люди сбежали. Движение на участке ДТП было затруднено.

Ранее мы писали, что два водителя-курьера "Токио Сити" столкнулись во дворе дома на Морской набережной.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб