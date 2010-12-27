Два водителя-курьера не смогли разъехаться во дворе дома на Морской набережной

Местные жители сообщили, что водители ресторана гоняют мимо детской площадки на страшной скорости.

Вечером 1 сентября во дворе дома №33 по Морской набережной произошла авария. По словам очевидцев, два водителя-курьера в футболках "Токио Сити" врезались друг в друга рядом с детской площадкой. В сети появились фотографии с места происшествия.

Автор поста рассказал, что неподалеку от места аварии, в ТК "Морской" находится база курьеров "Токио Сити". С утра до ночи они гоняют по дворам на страшной скорости. "Мамаши с ужасом выхватывают детей из-под колес".

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб