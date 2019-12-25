На Бухарестской улице иностранец за рулем Daewoo Nexia сбил девушку

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП во Фрунзенском районе, в котором пострадала несовершеннолетняя. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 12 ноября около дома 61 по Бухарестской улице 27-летний гражданин Узбекистана, управляя автомобилем Daewoo Nexia, сбил 17-летнюю девушку. Горожанка переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Все детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Фото: Piter.TV