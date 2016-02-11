Трактор задавил своего же водителя на "Кировском заводе"

Мужчина погиб.

На территории "Кировского завода" в Петербурге произошло ДТП, в результате которого погиб водитель трактора. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел днем 12 ноября. Во дворе предприятия 62-летний мужчина вышел из трактора "МТЗ-82" и не поставил машину на тормоз. Транспортное средство начало самопроизвольное движение и задавило водителя насмерть.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Екатерининском проспекте автобус также сбил своего водителя.

Фото: Piter.TV