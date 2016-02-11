  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трактор задавил своего же водителя на "Кировском заводе"
Сегодня, 8:33
162
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Трактор задавил своего же водителя на "Кировском заводе"

0 0

Мужчина погиб.

На территории "Кировского завода" в Петербурге произошло ДТП, в результате которого погиб водитель трактора. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Инцидент произошел днем 12 ноября. Во дворе предприятия 62-летний мужчина вышел из трактора "МТЗ-82" и не поставил машину на тормоз. Транспортное средство начало самопроизвольное движение и задавило водителя насмерть. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Екатерининском проспекте автобус также сбил своего водителя. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кировский завод, трактор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии