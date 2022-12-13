После гибели детей на Финском заливе возбудили уголовное дело по статье "Убийство"

Утром 30 марта из воды акватории Финского залива были извлечены трупы двух мальчиков (1 и 6 класс). Днём они предупредили родителей, что ушли гулять и больше не выходили на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" после гибели школьников на Финском заливе. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 30 марта из воды акватории Финского залива были извлечены трупы двух мальчиков (1 и 6 класс). Днём они предупредили родителей, что ушли гулять и больше не выходили на связь. Оба ребёнка проживали в благополучных семьях.

По предварительным данным МВД, школьники играли у кромки воды. По наплывшим на берег льдинам они соскользнули в воду. Так как глубина залива в данном месте незначительна, мальчики, предположительно, погибли от переохлаждения, не сумев самостоятельно выбраться на берег. Трупы направлены в морг для установления точной причины смерти.

Возбуждено уголовное дело по ст.105 ч.2 п.а,в УК РФ (Убийство).

МЧС: просим родителей напомнить детям об опасности выхода на лёд.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб