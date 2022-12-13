МЧС: просим родителей напомнить детям об опасности выхода на лёд

Рано утром 30 марта в Финском заливе недалеко от прибрежной полосы намыва были обнаружены тела двух мальчиков. По предварительным данным, школьники играли у кромки воды. По наплывшим на берег льдинам они соскользнули в воду.

После произошедшей трагедии, в результате которой на Финском заливе погибли два мальчика, МЧС напомнило родителям, что нужно проводить беседы с детьми об опасности весенного льда.

Главное управление МЧС России Санкт-Петербургу призывает родителей не оставлять своих детей без присмотра. Настоятельно просим вас провести с ними беседы, направленные на формирование навыков безопасного поведения в различных ситуациях. Особенно это важно в период школьных каникул, когда многие из детей располагают свободным временем и остаются без присмотра взрослых.

Родителей попросили напомнить детям о недопущении игр с огнем и смертельной опасности весеннего льда на водоемах. Также важно помнить телефон спасателей – 101 или 112.

Видео: МЧС