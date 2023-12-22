После смертельной аварии на автодороге "Сосновый Бор – Глобицы" возбуждено уголовное дело

Погибла 75-летняя пассажирка.

По факту смертельной аварии в Ломоносовском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

На автодороге "Сосновый Бор – Глобицы" 14 мая 72-летний водитель Renault Duster не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево и опрокидыванием. В результате аварии его 75-летняя супруга погибла на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Накануне на Купчинской улице 7-летний ребёнок попал под колёса авто.

Фото: МВД