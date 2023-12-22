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После смертельной аварии на автодороге "Сосновый Бор – Глобицы" возбуждено уголовное дело
Сегодня, 10:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

После смертельной аварии на автодороге "Сосновый Бор – Глобицы" возбуждено уголовное дело

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Погибла 75-летняя пассажирка.

По факту смертельной аварии в Ломоносовском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

На автодороге "Сосновый Бор – Глобицы" 14 мая 72-летний водитель Renault Duster не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево и опрокидыванием. В результате аварии его 75-летняя супруга погибла на месте.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).  

Накануне на Купчинской улице 7-летний ребёнок попал под колёса авто.

Фото: МВД

Теги: смертельная авария
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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