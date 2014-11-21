  1. Главная
Смертельный пожар на Антонова-Овсеенко обернулся уголовным делом
Сегодня, 11:23
Предварительно, отец и сын вели асоциальный образ жизни.

Следователи Петербурга возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) после пожара в Невском районе. Напомним, погибли двое мужчин 1993 и 1969 годов рождения. 

Возгорание произошло накануне в квартире дома по улице Антонова-Овсеенко. На месте обнаружили тела жильцов. Предварительно, отец и сын вели асоциальный образ жизни, в ходе осмотра установлено, что причиной случившегося является тлеющая сигарета. 

Следователем выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые экспертизы. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее мы рассказывали о том, что в Невском районе Петербурга при пожаре пострадали женщина и двое детей. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

