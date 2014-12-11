В Невском районе Петербурга при пожаре пострадали женщина и двое детей

На улице Коллонтай загорелась квартира пострадали несовершеннолетние.

В Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в жилом доме на улице Коллонтай, в результате которого пострадали трое человек, включая двух детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сообщение о возгорании поступило 30 октября в 16:09. Пожар произошел в одной из квартир дома 28, корпуса 1 на улице Коллонтай. В трехкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 1 кв. м.

Огонь был ликвидирован до прибытия пожарных подразделений. Пострадали женщина и двое несовершеннолетних детей, их доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

К тушению пожара привлекались 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС. Причины возгорания устанавливаются.

Фото: Piter.TV