Квартирный пожар в Невском районе забрал жизни двоих человек
В "трешке" полыхала обстановка на 6 "квадратах".

В Невском районе рано утром 31 октября произошел смертельный пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. Информация о возгорании на улице Антонова-Овсеенко, 21, поступила на пульт спасателей в 04:10. 

В трехкомнатной квартире полыхала обстановка на 6 "квадратах". Потушили огонь к 05:06. В результате погибли два человека. 

К ликвидации пожара привлекали 15 спасателей и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия выясняют. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Невском районе Петербурга при пожаре пострадали женщина и двое детей. 

Фото: Piter.TV 

