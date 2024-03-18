Квартирный пожар в Невском районе забрал жизни двоих человек

В Невском районе рано утром 31 октября произошел смертельный пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. Информация о возгорании на улице Антонова-Овсеенко, 21, поступила на пульт спасателей в 04:10.
В трехкомнатной квартире полыхала обстановка на 6 "квадратах". Потушили огонь к 05:06. В результате погибли два человека.
К ликвидации пожара привлекали 15 спасателей и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия выясняют.
Ранее мы рассказывали о том, что в Невском районе Петербурга при пожаре пострадали женщина и двое детей.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все