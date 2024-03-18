Квартирный пожар в Невском районе забрал жизни двоих человек

В "трешке" полыхала обстановка на 6 "квадратах".

В Невском районе рано утром 31 октября произошел смертельный пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. Информация о возгорании на улице Антонова-Овсеенко, 21, поступила на пульт спасателей в 04:10.

В трехкомнатной квартире полыхала обстановка на 6 "квадратах". Потушили огонь к 05:06. В результате погибли два человека.

К ликвидации пожара привлекали 15 спасателей и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия выясняют.

Фото: Piter.TV