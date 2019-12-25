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Число пострадавших в ДТП с автобусом и поездом в Ленобласти выросло до 12 человек. Возбуждено уголовное дело
Сегодня, 8:59
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Число пострадавших в ДТП с автобусом и поездом в Ленобласти выросло до 12 человек. Возбуждено уголовное дело

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Автобус следовал в монастырь Александра Свирского, пересекая железнодорожный переезд.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП с туристическим автобусом и поездом в Ленобласти. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону. 

Напомним, авария произошла утром 4 августа на перегоне Олонец — Лодейное Поле, на 254-м километре по Мурманскому шоссе. Автобус следовал в монастырь Александра Свирского, пересекая железнодорожный переезд. Водитель не успел завершить маневр, и состав врезался в заднюю часть транспортного средства. 

В результате погиб человек, пострадали не менее 12 пассажиров. Заведено дело по ст. 264 УК РФ. В настоящее время расследование продолжается. 

Ранее мы рассказывали о том, что ребенок оказался в больнице после падения с велосипеда в Красном Селе. 

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 

Теги: ленобласть, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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