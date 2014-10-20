Ребенок оказался в больнице после падения с велосипеда в Красном Селе

Пятиклассник находился без сопровождения взрослых.

В Красном Селе пятиклассник упал с велосипеда и серьезно пострадал. Мальчика увезли в больницу.

По информации АН "Оперативное прикрытие", у 12-летнего петербуржца зафиксировали ушиб стенки живота, ссадины лица, ушибленно-рваную рану подвздошной области и левого локтевого сустава, его состояние оценено как тяжелое.

Падение произошло вечером 2 августа на улице Свободы. Ребенок находился без сопровождения взрослых.

Ранее мы сообщили о том, что на юге Петербурга двухлетняя девочка выпала с высоты восьмого этажа и выжила. Состояние пострадавшей оценили как крайне тяжелое.

Фото: Piter.TV