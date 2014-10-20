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Ребенок оказался в больнице после падения с велосипеда в Красном Селе
Сегодня, 8:38
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Ребенок оказался в больнице после падения с велосипеда в Красном Селе

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Пятиклассник находился без сопровождения взрослых.

В Красном Селе пятиклассник упал с велосипеда и серьезно пострадал. Мальчика увезли в больницу. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", у 12-летнего петербуржца зафиксировали ушиб стенки живота, ссадины лица, ушибленно-рваную рану подвздошной области и левого локтевого сустава, его состояние оценено как тяжелое. 

Падение произошло вечером 2 августа на улице Свободы. Ребенок находился без сопровождения взрослых. 

Ранее мы сообщили о том, что на юге Петербурга двухлетняя девочка выпала с высоты восьмого этажа и выжила. Состояние пострадавшей оценили как крайне тяжелое. 

Фото: Piter.TV 

Теги: красное село, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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