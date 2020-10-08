На юге Петербурга двухлетняя девочка выпала с высоты восьмого этажа и выжила

Состояние пострадавшей оценили как крайне тяжелое.

Двухлетняя девочка выпала с высоты восьмого этажа и выжила в Красносельском районе Петербурга. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, скорая помощь прибыла к дому на углу проспекта Ветеранов и улицы Тимофея Федорова накануне днем. Ребенка увезли в больницу с травмами головы и тела, ушибами селезенки и правой почки, закрытым переломом бедра, состояние пострадавшей оценили как крайне тяжелое.

С малышкой находилась 43-летняя мать. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Комендантском проспекте и в Мурино двое мужчин упали с высоты и погибли.

Фото: Piter.TV