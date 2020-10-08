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На юге Петербурга двухлетняя девочка выпала с высоты восьмого этажа и выжила
Сегодня, 8:26
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На юге Петербурга двухлетняя девочка выпала с высоты восьмого этажа и выжила

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Состояние пострадавшей оценили как крайне тяжелое.

Двухлетняя девочка выпала с высоты восьмого этажа и выжила в Красносельском районе Петербурга. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

По предварительным данным, скорая помощь прибыла к дому на углу проспекта Ветеранов и улицы Тимофея Федорова накануне днем. Ребенка увезли в больницу с травмами головы и тела, ушибами селезенки и правой почки, закрытым переломом бедра, состояние пострадавшей оценили как крайне тяжелое. 

С малышкой находилась 43-летняя мать. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Комендантском проспекте и в Мурино двое мужчин упали с высоты и погибли. 

Фото: Piter.TV 

Теги: красносельский район, падение с высоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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