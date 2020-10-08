МВД: в Ленобласти при столкновении автобуса с поездом погиб 1 человек

Не менее 5 человек пострадали.

Полиция разбирается в обстоятельствах аварии на железной дороге с участием туристического автобуса в Ленинградской области.

Как сообщили в МВД, на перегоне "Олонец – Лодейное Поле" на 254 км по Мурманскому шоссе 4 августа в 06:21 столкнулись поезд и автобус с туристами, следовавшими в монастырь Александра Свирского. По предварительной информации, в результате столкновения один человек погиб, не менее 5 пострадало.

Полиция на месте устанавливает детали происшествия, работают экстренные службы. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия на железнодорожном переезде в Ленинградской области.

Ранее после ДТП на Петровском проспекте пешеход скончался в больнице.

Фото: Telegram/ Северо-Западная транспортная прокуратура