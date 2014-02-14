По факту ДТП с несовершеннолетними в Металлострое возбуждено уголовное дело

Председателю СК России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе расследования.

Председателю СК России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП, повлекшего травмирование несовершеннолетних в Петербурге. Подробности сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Напомним, в Металлострое водитель наехал на двух несовершеннолетних девушек, пытавшихся проехать перекресток на одном самокате на запрещающий сигнал светофора. Водитель вызвал экстренные службы, несовершеннолетние находятся в больнице.

По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

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Фото: МВД по СПб и ЛО