Уголовное дело возбуждено из-за приставаний к ребенку на концерте в Ледовом дворце

В настоящий момент мужчина содержится под стражей в изоляторе временного содержания.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по обвинению мужчины, замеченного в неправомерных действиях сексуального характера в отношении 13-летнего подростка.

Напомним, что инцидент произошёл в субботу во время музыкального концерта, проходившего в Ледовом дворце. После неоднократных попыток приставания со стороны злоумышленника к мальчику, отцу потерпевшего удалось самостоятельно задержать 40-летнего правонарушителя и вызвать полицейских.

Уже 20 июля районная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ ("развратные действия"). В настоящий момент мужчина содержится под стражей в изоляторе временного содержания.

Ранее мы сообщили о том, что группа подростков совершила два нападения на семиклассника в Петербурге и Мурино.

Фото: Piter.TV