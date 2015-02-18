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Уголовное дело возбуждено из-за приставаний к ребенку на концерте в Ледовом дворце
Сегодня, 13:48
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Уголовное дело возбуждено из-за приставаний к ребенку на концерте в Ледовом дворце

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В настоящий момент мужчина содержится под стражей в изоляторе временного содержания.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по обвинению мужчины, замеченного в неправомерных действиях сексуального характера в отношении 13-летнего подростка.

Напомним, что инцидент произошёл в субботу во время музыкального концерта, проходившего в Ледовом дворце. После неоднократных попыток приставания со стороны злоумышленника к мальчику, отцу потерпевшего удалось самостоятельно задержать 40-летнего правонарушителя и вызвать полицейских.

Уже 20 июля районная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ ("развратные действия"). В настоящий момент мужчина содержится под стражей в изоляторе временного содержания.

Ранее мы сообщили о том, что группа подростков совершила два нападения на семиклассника в Петербурге и Мурино.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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