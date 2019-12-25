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Отец спас сына от домогательств незнакомца на концерте в Ледовом дворце
Сегодня, 11:02
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Отец спас сына от домогательств незнакомца на концерте в Ледовом дворце

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Прибывшие на концерт силовики взяли 40-летнего гражданина под арест и отправили его в участок для дальнейшего разбирательства.

Во время выступления группы "КняZz" в Ледовом дворце отец спас своего сына от противоправных действий незнакомца. "Фонтанка" сообщает, что происшествие случилось прямо посреди многолюдного мероприятия.

Родитель незамедлительно вызвал полицию и смог собственными силами удерживать предполагаемого нарушителя до прибытия оперативных сотрудников. Прибывшие на концерт силовики взяли 40-летнего гражданина под арест и отправили его в участок для дальнейшего разбирательства.

Расследование уголовного дела продолжается, подробности временно не раскрываются. Полиция отметила, что подозреваемый ранее не имел претензий по подобным делам в отношении детей.

Ранее мы сообщили о том, что в  отношении нетрезвого водителя, насмерть сбившего 12-летнего мальчика в Ленобласти, возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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