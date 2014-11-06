Подростка, который ударил учительницу ножом в петербургской школе, заключили под стражу на 2 месяца

Сторона защиты при этом просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или присмотра за несовершеннолетним.

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего А., обвиняемого в покушении на убийство. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

По версии следствия, 15 декабря школьник в кабинете нанес учителю не менее трех ударов в область туловища "предметом, обладающим колюще-режущими свойствами". А. не смог завершить свой умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам. Учительница покинула место происшествия, ей была своевременно оказана медицинская помощь.

Школьника отправили в СИЗО до 15 февраля 2026 года. Сторона защиты при этом просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или присмотра за несовершеннолетним.

Также в Петербурге задержали охранника школы после нападения на учительницу. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

