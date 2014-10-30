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Учитель истории из Петербурга может быть причастен еще к одному эпизоду домогательств к ученицам
Сегодня, 13:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Учитель истории из Петербурга может быть причастен еще к одному эпизоду домогательств к ученицам

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33-летнего учителя истории подозревают в интимных отношениях с 15-летней ученицей.

Подозреваемый в интимных связях с ученицей историк может быть причастен еще к одному эпизоду домогательств. Об этом сообщил источник 78.ru.

Напомним, 33-летнего учителя истории подозревают в интимных отношениях с 15-летней ученицей. Десятиклассница подошла к учительнице русского языка, с которой историк состоял в отношениях, и поделилась подробностями об их интимных связях. Учительница обо всём рассказала руководству, которое донесло информацию до мамы девочки.

После этого выяснилось, что учитель истории приставал еще к одной ученице девятого класса. Сейчас подозреваемый находится в отделе полиции, где объясняет мотивацию своего поведения. Выясняется причастность учителя к другим подобным эпизодам.

Ранее полиция Петербурга задержала дагестанца, совершившего в 2012 году противоправные действия в отношении жительницы Ленобласти.  Он отобрал у девушки телефон, плеер и имеющиеся при себе деньги, а потом под угрозой расправы изнасиловал её. 

Фото: Piter.tv

Теги: домогательства, ученики, учитель истории
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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