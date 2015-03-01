В Петербурге учителя истории заподозрили в соблазнении 15-летней ученицы

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Учителя из Санкт-Петербурга заподозрили в соблазнении школьницы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

В полицию обратилась 48-летняя жительница Центрального района Петербурга. Она заявила на 33-летнего учителя истории. По словам женщины, с мая 2024 по март 2025 года учитель в учебном заведении совершал развратные действия в отношении её дочери, а также вступал с ней в половую связь. В прошлом году девочке было 15 лет.

По данному заявлению проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Житель Соснового Бора задержан по подозрению в совершении противоправных действий сексуального характера в отношении подростка-инвалида. Подозреваемый был задержан на ж/д станции Татьянино в Гатчинском районе Ленобласти.

Фото: Piter.tv