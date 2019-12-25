Уроженца Дагестана задержали по подозрению в ограблении и изнасиловании жительницы Всеволожска в 2012 году

В последнее время он проживал в Королеве Московской области

Полиция Петербурга задержала дагестанца, совершившего в 2012 году противоправные действия в отношении жительницы Ленобласти. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным следствия, ночью 20 сентября 2012 года на перекрестке улицы Почтовой и Христиновского проспекта во Всеволожске мужчина напал на 23-летнюю местную жительницу. Он отобрал у девушки телефон, плеер и имеющиеся при себе деньги, а потом под угрозой расправы изнасиловал её. Тогда же следственными органами было возбуждено уголовное дело по статьям 131 и 162 УК РФ.

Через 12 лет полицейские установили, что биологические следы, оставленные тогда на месте происшествия, совпадают с данными 36-летнего уроженца Дагестана, в настоящий момент проживающего в Королеве Московской области. Подозреваемый был задержан 26 марта 2025 году и доставлен в Петербург.

Фото: МВД по СПб и ЛО