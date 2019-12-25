Участок Октябрьской набережной в районе пожара до сих пор перекрыт

На Дальневосточном проспекте, который идет параллельно набережной, образовалась пробка.

Участок Октябрьской набережной от Народной улицы к улице Крыленко и обратно до сих пор перекрыт. Об это свидетельствуют данные "Яндекс. Карт". Также на это обратили внимание водители.

Хотя пожар и потушен, набережная до сих пор перекрыта. написал автомобилист.

На самом деле спасатели продолжают бороться с огнем и ликвидировать локальные очаги. Накануне сгорел дом №50 по Октябрьской набережной — здание АО "Невская мануфактура". В связи с этим участок перекрыли. На улице Крыленко и Дальневосточном проспекте образовался затор.

Фото: ВКонтакте / Неизданное | Санкт-Петербург