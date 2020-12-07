Участие ПТ-85 в "танковом биатлоне" КНДР сняли на видео

Видео, снятое в 2017 году, опубликовали в 2020 году.

Северокорейские легкие танки, известные под американским обозначением М1985 или ПТ-85, очень редко попадают в объективы фото и видеокамер. Их изображения становятся доступны общественности только после военных парадов в Пхеньяне. И вот только в конце 2020 года появилось видео, снятое в 2017 году. На соревнованиях танковых подразделений Корейской народной армии лично присутствовал Ким Чен Ын.

Среди боевой техники, задействованной на этом мероприятии, можно было увидеть "восемьдесят пятые". Их масса превышает 20 000 килограммов, мощность двигателя не менее 500 лошадиных сил. Максимальная скорость – 60 километров в час. Иностранные аналитики считают, что у Северной Кореи не менее пяти сотен М1985.

Также в этих соревнованиях были задействованы выпускавшиеся в КНДР сильно модернизированные Т-62.

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Видео: Twitter/ 朝鮮人民軍bot