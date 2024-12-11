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В Выборгском районе убирают снег более 340 дворников и 62 машины
Сегодня, 15:21
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В Выборгском районе убирают снег более 340 дворников и 62 машины

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Проверил работу Евгений Разумишкин.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин продолжает проверять уборку в разных районах, и 16 января чиновник был в Выборгском. 

Также инспектировали уборку председатель Жилищного комитета города Денис Удод и глава района Виктор Полунин. 

Видим жалобы жителей по проблемным адресам, работа уже ведется, но тем не менее необходимо усиливаться. 

Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга 

Во дворах трудятся более 340 дворников, а также работают 62 уборочных техники. 

Основное поручение всему коммунальному блоку – обработка противогололедными материалами, где необходимо использовать комбинированный метод. 

Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга 

В ближайшие три дня Северную столицу ожидает потепление. 

Фото: Telegram / Разумишкин 

Теги: выборгский район, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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