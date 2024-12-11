В Выборгском районе убирают снег более 340 дворников и 62 машины

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин продолжает проверять уборку в разных районах, и 16 января чиновник был в Выборгском.
Также инспектировали уборку председатель Жилищного комитета города Денис Удод и глава района Виктор Полунин.
Видим жалобы жителей по проблемным адресам, работа уже ведется, но тем не менее необходимо усиливаться.
Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга
Во дворах трудятся более 340 дворников, а также работают 62 уборочных техники.
Основное поручение всему коммунальному блоку – обработка противогололедными материалами, где необходимо использовать комбинированный метод.
Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга
В ближайшие три дня Северную столицу ожидает потепление.
Фото: Telegram / Разумишкин
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