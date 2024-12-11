В течение трех дней в Петербурге будет положительная температура воздуха

Сегодня столбики термометров покажут до +3…+4 градусов.

В Петербург пришло потепление, сообщил синоптик Александр Колесов 16 января.

Температура воздуха 15 января перешла на отрицательные значения, однако уже ночью 16 января снова пришла новая порция теплого воздуха с запада. Сегодня столбики термометров покажут до +3…+4 градусов.

Сейчас наступает тяжелый период для городского снега, так как в течение трех дней будет положительная температура воздуха днем и ночью, примерно в том же диапазоне +2…+4 гр. Хорошо еще, что в последующие дни осадков практически нет. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Потепление будет сопровождаться западными ветрами, которые усилятся до 8-13 м/с. Они поднимут уровень воды в Неве до отметок более 1 метра.

Понижение температуры прогнозируют на период после Крещения.

Фото: Piter.TV