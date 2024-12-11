  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В течение трех дней в Петербурге будет положительная температура воздуха
Сегодня, 8:58
129
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В течение трех дней в Петербурге будет положительная температура воздуха

0 0

Сегодня столбики термометров покажут до +3…+4 градусов.

В Петербург пришло потепление, сообщил синоптик Александр Колесов 16 января. 

Температура воздуха 15 января перешла на отрицательные значения, однако уже ночью 16 января снова пришла новая порция теплого воздуха с запада. Сегодня столбики термометров покажут до +3…+4 градусов.

Сейчас наступает тяжелый период для городского снега, так как в течение трех дней будет положительная температура воздуха днем и ночью, примерно в том же диапазоне +2…+4 гр. Хорошо еще, что в последующие дни осадков практически нет.

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга 

Потепление будет сопровождаться западными ветрами, которые усилятся до 8-13 м/с. Они поднимут уровень воды в Неве до отметок более 1 метра. 

Понижение температуры прогнозируют на период после Крещения. 

Фото: Piter.TV 

Теги: александр колесов, потепление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии