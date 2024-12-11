В течение трех дней в Петербурге будет положительная температура воздуха

В Петербург пришло потепление, сообщил синоптик Александр Колесов 16 января.
Температура воздуха 15 января перешла на отрицательные значения, однако уже ночью 16 января снова пришла новая порция теплого воздуха с запада. Сегодня столбики термометров покажут до +3…+4 градусов.
Сейчас наступает тяжелый период для городского снега, так как в течение трех дней будет положительная температура воздуха днем и ночью, примерно в том же диапазоне +2…+4 гр. Хорошо еще, что в последующие дни осадков практически нет.
Александр Колесов, главный синоптик Петербурга
Потепление будет сопровождаться западными ветрами, которые усилятся до 8-13 м/с. Они поднимут уровень воды в Неве до отметок более 1 метра.
Понижение температуры прогнозируют на период после Крещения.
Фото: Piter.TV
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