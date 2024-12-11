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В Московском районе со снегом борются 150 дворников и 54 машины
Сегодня, 10:33
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В Московском районе со снегом борются 150 дворников и 54 машины

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Качество уборки проверили чиновники.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин проверил, как идет работа по уборке снега в Московском районе. По словам чиновника, ранее от местных жителей поступали жалобы о качестве расчистки. 

Вместе с главой района Владимиром Ушаковым и начальником ГАТИ города Алексеем Геращенко Евгений Разумишкин посмотрел уборку в квартале у станции метро "Парк Победы". К обходу также присоединился председатель комитета по благоустройству Петербурга Сергей Петриченко. 

Во дворах Московского района трудятся 150 дворников, 54 единицы уборочной техники, 62 средства малой механизации. 

Сегодня в Петербурге снова "температурные качели", в связи с чем основная задача всему коммунальному блоку – превентивная обработка дорожного полотна, расчистка патрубков, чтобы вода уходила в ливневки. В ночь с этой задачей справлялись 1064 единицы техники и порядка 500 работников ручного труда. 

Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: за выходные петербургская жилищная инспекция проверила 720 домов. 

Фото: Telegram / Разумишкин

Теги: евгений разумишкин, московский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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