За выходные петербургская жилищная инспекция проверила 720 домов

В 36% из них были выявлены нарушения в области уборки территорий и крыш от снега.

В минувшие выходные дни сотрудники Городской жилищной инспекции провели проверки во всех районах Петербурга. Рейд с целью оценки качества уборки снега затронул 720 многоквартирных домов, – сообщают в пресс-службе Смольного.

Инспекторы проверяли качество уборки придомовых территорий и кровель домов от снега и наледи. Нарушения были обнаружены в 262 домах. Более 70 из них они были устранены. Ликвидация прочих нарушений в иных домовладениях находится на контроле городской инспекции.

В связи с "температурными качелями" организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, необходимо для предотвращения падения снежных шапок, сосулек и наледей с кровель и иных поверхностей регулярно выполнять их очистку с обязательным применением мер предосторожности, обеспечивающих безопасность движения пешеходов и сохранность всех видов имущества, включая элементы благоустройства. Администрация Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что во дворах Петербурга 13 января трудятся более 1 тыс единиц техники и почти 9 тыс сотрудников ручного труда.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга