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Петербургские дворы 13 января убирают почти 9 тыс. дворников и более 1 тыс. машин

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Прошедшая неделя стала самой снежной за текущую зиму.

Во дворах Петербурга 13 января трудятся более 1 тыс. единиц техники и почти 9 тыс. сотрудников ручного труда. Об этом сообщили в Жилищном комитете города.

Прошедшая неделя стала самой снежной за текущую зиму: выпало почти 35 сантиметров снега, наибольшее количество осадков пришлось на выходные. 

Во дворах шла интенсивная уборка: в них работали порядка 9 тыс. дворников, а также задействовали свыше 1 тыс. единиц уборочной техники и примерно 800 единиц средств малой механизации. За выходные очистили более 40 тыс. "квадратов" внутридворовых территорий и свыше 3 тыс. кровель. Помимо этого, вывезено 3 тыс. "кубов" снега. 

Особое внимание было уделено обеспечению комфортного и безопасного передвижения горожан по пешеходным дорожкам и дворам в понедельник утром, а также очистке подходов к социальным объектам. 

Пресс-служба Жилищного комитета Петербурга

Видео: пресс-служба Жилищного комитета Петербурга

Теги: жилищный комитет, снегопад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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