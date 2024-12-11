В Петербурге обновлён снежный максимум нынешней зимы

В Северной столице 13 января высота снежного покрова достигла отметки в 32 см.

В Санкт-Петербурге обновлён снежный максимум нынешней зимы. Об этом в своём Telegram-канале рассказал синоптик Михаил Леус.

Так как наблюдения за высотой снежного покрова на метеостанциях России проводятся 1 раз в сутки, в 6 часов утра по Гринвичу (в 9 утра в Москве и в Санкт-Петербурге), то окончательные итоги прошедшего снегопада можем подвести только сейчас. Михаил Леус, синоптик "Фобос"

В Северной столице 13 января высота снежного покрова достигла отметки в 32 см – это на 3 см выше, чем было у прежнего снежного лидера, вчерашнего дня.

С начала января выпало 132% от месячной нормы первого зимнего месяца, их них 21 мм или почти половину (46%) от нормы принесли прошедшие выходные.

На территории Ленинградской области снежный покров меняется от 16 см в Киришах до 53 см в Сосново.



Фото: Михаил Леус

Однако во второй половине ближайшей ночи температура в Петербурге вновь станет положительной, и снег начнёт таять.

Фото: Piter.tv