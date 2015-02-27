После публикации новости на Piter.TV в состоянии нашего двора случилось чудо и УК "МИР" исправилась, хотя бы частично по крайней мере. житель домаТеперь жители надеются, что разовая акция не станет очередной попыткой "сделать вид", и управляющая компания будет выполнять свои обязанности регулярно — независимо от судебных разбирательств и общественного резонанса. Видео: Piter.tv
После публикации Piter.TV управляющая компания убралась во дворе на 7-й линии ВО
Жители заметили, что во дворе впервые за долгое время были убраны залежи листьев, мусор и грязь, очищены проходы.
После нашей недавней новости о полном отсутствии уборки во дворе домов 56–58А по 7-й линии Васильевского острова ситуация наконец сдвинулась с мёртвой точки. Управляющая компания "МИР", которая на протяжении двух месяцев игнорировала свои прямые обязанности, внезапно появилась во дворе — и привела территорию в порядок. Напомним, конфликт между жителями и УК начался после того, как сотрудники "МИРа" самовольно демонтировали часть ограждения. Люди обратились в суд, а компания словно решила "отомстить молчанием" и перестала выходить на уборку. За это время двор заполнился мокрыми листьями, мусором и даже останками птиц. После публикации материала на Piter.TV жители заметили, что во дворе впервые за долгое время были убраны залежи листьев, мусор и грязь, очищены проходы.
