УК "МИР" перестала убирать двор на Васильевском острове после начавшегося суда с жителями

С начала судебного разбирательства с жителями дома 56-58А по 7-й линии ВО управляющая компания "МИР" ни разу не провела уборку во дворе. Напомним, всё началось с того, что УК "МИР" демонтировала фрагмент ограждения во дворе нескольких жилых домов на 7-й линии Васильевского острова. Местным жителям эти изменения не понравились. И они обратились за помощью в суд.

С тех пор управляющая компания решила и дальше пренебрегать своими обязанностями. Как итог – кучи мокрых листьев, останки птиц и прочий мусор заполонили двор на Васильевском острове.

Во дворе не убирались, наверное, месяца 2, наверное. Никто никого не видел. Посмотрим, сколько времени продлится такая же ситуация. местные жители

Тем временем в остальных дворах и на дорогах ситуация куда лучше. С первым снегом на улицы вышли 903 специалиста коммунальных служб и 655 единиц техники, а внутриквартальные территории – свыше 3100 дворников.

В зимний период особенно важно следить за прогнозом погоды и оперативно корректировать задачи коммунальных служб. В последние годы мы провели серьезную работу по модернизации коммунальной системы Петербурга. Вернули контроль над уборкой дворов, создали достойные условия для труда дворников и механизаторов, закупили современную уборочную технику. Продолжаем и дальше совершенствовать систему уборки города для комфорта и благополучия жителей нашего самого северного мегаполиса мира. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Также, как утвеждают местные жители, управление домами было незаконно захвачено путём фальсификации протоколов общего собрания по выбору УК. Поэтому жильцы дома 56-58А по 7-й линии ВО ждут постоянных холодов с замиранием сердца, так как, видимо, и с этой напастью им в очередной раз придется справляться самим.

Видео: Piter.TV