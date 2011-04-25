Более 3 тысяч дворников и 600 машин вышли на улицы Петербурга после снега

Первый снег в Петербурге спровоцировал массовую уборку улиц и дворов города.

В ночь на пятницу в Санкт-Петербурге выпал первый снег. В связи с этим на уборку улиц и дворов вышли "более 3 тысяч дворников" и свыше "600 уборочных машин". В течение суток коммунальные службы вывезли "около полутора тысяч кубометров снега" и устраняли гололед, чтобы обеспечить безопасность жителей города.

За последние годы в городе "значительно обновили коммунальную инфраструктуру, вернули контроль за уборкой дворов и создали благоприятные условия для работы дворников и механизаторов". Кроме того, в Петербурге была закуплена "современная уборочная техника".

По словам губернатора, прошедшие выходные стали "настоящей репетицией перед зимой". Он отметил, что при изменении погодных условий все службы города проявят "высокую эффективность", а качество уборки улиц и дворов "выйдет на новый уровень".

Ранее мы сообщили о том, что в понедельник Петербург находится на северной периферии циклона.

Фото: Pxhere