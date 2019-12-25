По словам эксперта, на такое количество снега повлияли глобальное потепление и балканские циклоны.

Зима в Нижегородской области поставила полувековой рекорд по снегу. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на доцента Нижегородского государственного университета Михаила Любова.

По словам ученого, этой зимой снега в регионе выпало вдвое больше обычного. Любов отметил, что на открытых пространствах высота снега достигает примерно 75-80 сантиметров. Кроме того, в лесах выпало снега на 90 сантиметров высотой. Он уточнил, что обычно к концу зимы бывает 40-50 сантиметров осадков.

Ученый подчеркнул, что на такое количество снега повлияли глобальное потепление и балканские циклоны. По его словам, осадки в виде снега будут продолжаться и в марте, но не такие интенсивные.

Фото: pxhere.com