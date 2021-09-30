В понедельник Петербург находится на северной периферии циклона

Местами пройдут осадки в виде слабого либо мокрого снега, на улицах сохранится гололедица.

Погоду в Петербурге сегодня определит влияние северной зоны циклона. Облачная погода ожидается практически повсеместно, лишь ближе ко второй половине дня возможны небольшие просветления. Местами пройдут осадки в виде слабого либо мокрого снега, на улицах сохранится гололедица. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон составит от -1 до +1 градуса, в отдельных районах Ленобласти колебания будут от -3 до +2 градусов.

Южный ветер будет умеренным, скорость его составит около 2-7 м/с. Атмосферное давление продолжит немного снижаться, достигнув отметки примерно в 749 мм рт.ст., что чуть ниже средних значений.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV