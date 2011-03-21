На территории стройки в Ленобласти во время драки убили рабочего

Подозреваемый был задержан на месте.

На территории строящегося коттеджного поселка "Лесничное", расположенного в деревне Ольховка Приозерского района, произошло убийство. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию ночью 16 октября обратился сторож, который сообщил, что во время драки между рабочими, один работник убил другого. Полицейские в строительной бытовке с ножевыми ранениями грудной клетки обнаружили труп 39-летнего гражданина Молдовы.

По подозрению на месте задержан 44-летний гражданин Молдовы. Он пояснил, что после распития спиртных напитков между ним и другим рабочим возникла драка, во время которой он ударил оппонента ножом.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Ранее в Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве учительницы.

Фото: Piter.tv