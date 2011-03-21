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На территории стройки в Ленобласти во время драки убили рабочего
Сегодня, 9:16
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На территории стройки в Ленобласти во время драки убили рабочего

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Подозреваемый был задержан на месте.

На территории строящегося коттеджного поселка "Лесничное", расположенного в деревне Ольховка Приозерского района, произошло убийство. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию ночью 16 октября обратился сторож, который сообщил, что во время драки между рабочими, один работник убил другого.  Полицейские в строительной бытовке с ножевыми ранениями грудной клетки обнаружили труп 39-летнего гражданина Молдовы.

По подозрению на месте задержан 44-летний гражданин Молдовы. Он пояснил, что после распития спиртных напитков между ним и другим рабочим возникла драка, во время которой он ударил оппонента ножом.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Ранее в Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве учительницы.

Фото: Piter.tv

Теги: рабочие, стройка, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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