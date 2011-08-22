В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве учительницы

Мужчина дважды был судим за убийство.

В Бокситогорском районе Ленобласти был задержан подозреваемый в убийстве учительницы. Он уже дважды был судим за убийство, последний раз в 2012 году. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 7 октября обратилась жительница поселка Ефимовский. Она сообщила о пропаже 24-летней дочери, которая работала учителем в школе-интернате.

По подозрению в убийстве девушки 9 октября был задержан 50-летний мужчина. По предварительной информации, он 7 октября на 369 км автодороги "Новая Ладога – Вологда" в личном автомобиле Лада Калина в ходе внезапно возникшего конфликта ударил ножом 24-летнюю девушку. Затем мужчина выкинул тело в придорожную канаву, после этого в деревне Подборовье сжег свой автомобиль.

Вечером 9 октября тело учительницы с множественным ножевым ранением горла и спины было найдено в придорожном кювете. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый ранее был судим за хулиганство, также он дважды отбывал срок за убийство. Первый раз – в 1999 году. Второй раз мужчина был осужден за убийство в 2012 году. По данным Бокситогорского городского суда, 22.08.2011 мужчина в состоянии алкогольного опьянения, в лесном массиве у поселка Подборовье, во время ссоры 5 раз ударил ножом женщину, от чего она скончалась на месте преступления.

Ранее в хостеле на Чапаева был обнаружен труп со ссадинами на лице.

Фото: Piter.tv