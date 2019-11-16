В хостеле на Чапаева был обнаружен труп со ссадинами на лице

В результате просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения, были установлены приметы предполагаемого преступника.

В хостеле на улице Чапаева был обнаружен труп молодого человека с ссадинами на лице. Об этом стало известно Piter.tv.

Установлено, что на цокольном этаже расположен хостел (три отдельных комнаты). В одной из комнат с кровоподтеками и ссадинами лица, а также со следами удушения был обнаружен труп 33-летнего жителя Московской области.

В результате просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения, были установлены приметы предполагаемого преступника. Уже в 00:50 3 октября по подозрению в убийстве был задержан 27-летний житель Омской области. Во время распития спиртных напитков он избил своего малознакомого собутыльника.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Ранее в Мурино на остановке хулиган выстрелил из травматики в голову неприятелю.

Фото: Piter.tv