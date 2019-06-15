В Мурино на остановке хулиган выстрелил из травматики в голову неприятелю

Пострадавший попал в больницу. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести.

В Мурино конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой. На остановке общественного транспорта у дома № 37 на Оборонной один из участников перепалки достал пистолет и выстрелил в голову неприятеля. Инцидент произошел накануне, 1 октября, в ночное время суток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На место случившегося приехали полицейские. Они выяснили, что 30-летний мужчина выстрелил в голову обидчика из пневматики.

42-летний пострадавший попал в больницу. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv