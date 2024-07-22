Убийство мужчины сыном на Бухарестской обернулось уголовным делом

Фигурант скоро будет доставлен к следователю для допроса и предъявления обвинения.

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту смертельного избиения мужчины по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по городу 28 апреля.

По предварительным данным, накануне в квартире дома по Бухарестской улице нашли тело 53-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержали его 32-летнего сын, с которым у них ранее произошел конфликт.

Фигурант скоро будет доставлен к следователю для допроса и предъявления обвинения.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Напомним, мужчину били стулом. Также задержали супругу подозреваемого. В 2018 году преступника судили за побои, однако по решению суда поместили в психиатрический стационар специального типа.

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Видео: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу