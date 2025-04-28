Прокуратура подтвердила обвинительное заключение по делу о пожаре на 5-й Советской

Материалы уголовного дела вместе с утверждённым обвинительным актом переданы в суд для дальнейшего рассмотрения и вынесения итогового вердикта.

Центральная районная прокуратура завершила работу по утверждению обвинительного заключения в рамках уголовного дела, возбужденного против 49-летнего жителя района. Мужчина проходит обвиняемым по третьей части статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за непредумышленное убийство двух и более лиц.

Следствием установлено, что в ночь на 8 ноября 2024 года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения в своей комнате общежития, расположенного по адресу: улица 5-я Советская, дом 24, литера А. Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина проявил небрежность при обращении с источниками огня, оставив незатушенную сигарету на своём спальном месте — диване. От неё начался пожар, распространившийся далее на мебель и другие личные вещи проживающих в общаге граждан.

Несмотря на осознание факта нахождения в жилище других жильцов, находившихся в этот момент в спящем состоянии, обвиняемый не предпринял никаких усилий для спасения соседей, не вызвал пожарных служб и поспешил покинуть помещение самостоятельно. Последствиями халатного поведения стали гибель пяти человек.

Материалы уголовного дела вместе с утверждённым обвинительным актом переданы в суд для дальнейшего рассмотрения и вынесения итогового вердикта.

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Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга