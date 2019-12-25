В Купчино мужчина до смерти избил стулом 53-летнего отца

Мужчина из Купчино забил отца до смерти стулом. Подозреваемого уже ранее судили за побои, но вместо колонии отправили в психиатрическую больницу, рассказали в "Оперативном прикрытии".

По предварительным данным, 27 апреля в восьмом часу вечера в экстренную службу позвонила 54-летняя жительница Фрунзенского района и сообщила, что её сын избил мужа до смерти. На месте происшествия в квартире дома 116 по Бухарестской улице был обнаружен труп 53-летнего мужчины с травмой затылочной области и гематомой на лице. Как выяснилось, мужчину били стулом.

По подозрению задержан сын погибшего, 32-летний неработающий, и его супруга. Их доставили в отдел полиции и поместили в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В 2018 году подозреваемый был судим за побои, но по решению суда был помещен в психиатрический стационар специального типа.

Ранее в поселке Ленинское мужчина забил до смерти сожительницу.

Фото: unsplash (Allec Gomes)