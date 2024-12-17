В поселке Ленинское мужчина забил до смерти сожительницу

В ходе конфликта после совместного распития алкоголя он избил женщину руками и ногами.

В Ленобласти мужчина избил до смерти свою сожительницу. Злоумышленник задержан, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 14 апреля в службу "112" поступила информация о том, что в парадной дома по Заречной улице в поселке Ленинское лежит избитая женщина. Когда приехали врачи, она умерла.

Подозреваемым в совершении преступления является 31-летний местный житель. В ходе конфликта после совместного распития алкоголя он избил 37-летнюю сожительницу руками и ногами. Все детали случившегося выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что полиция Луги задержала пенсионера, ударившего ножом бывшего зятя. Таким образом первый попытался защитить дочь. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Фото: Piter.TV