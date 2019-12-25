В Луге мужчина избил бывшую жену. На защиту пришел зять с ножом

Полиция Луги задержала пенсионера, ударившего ножом бывшего зятя. Таким образом первый попытался защитить дочь.
По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ночью 13 апреля правоохранителям поступили сведения о ножевом ранении мужчины около дома 36 по улице Красной Артиллерии. Пострадавшим оказался 26-летний житель поселка Дзержинский, его госпитализировали в больницу.
По подозрению в совершении этого преступления задержали 69-летнего местного. По словам пожилого мужчины, находясь дома, он услышал на улице крики дочери. Подойдя к окну, пенсионер увидел, как бывший зять избивает ее. После напавший схватил кухонный нож, вышел и ударил им обидчика. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Ранее на Piter.TV: в квартире на Заводской рецидивистка ударила ножом собутыльника сестры.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все