В Луге мужчина избил бывшую жену. На защиту пришел зять с ножом

По словам пожилого мужчины, находясь дома, он услышал на улице крики дочери.

Полиция Луги задержала пенсионера, ударившего ножом бывшего зятя. Таким образом первый попытался защитить дочь.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ночью 13 апреля правоохранителям поступили сведения о ножевом ранении мужчины около дома 36 по улице Красной Артиллерии. Пострадавшим оказался 26-летний житель поселка Дзержинский, его госпитализировали в больницу.

По подозрению в совершении этого преступления задержали 69-летнего местного. По словам пожилого мужчины, находясь дома, он услышал на улице крики дочери. Подойдя к окну, пенсионер увидел, как бывший зять избивает ее. После напавший схватил кухонный нож, вышел и ударил им обидчика. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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Фото: Piter.TV