Знакомая внучки убитого экс-мэра Самары рассказала об обвиняемой

По словам подруги, воспитанием Екатерины Тарховой никто не занимался.

Сегодня стало известно об аресте внучки бывшего Мэра Самары Виктора Тархова. Она подозревается в убийстве родных деда и бабушки, а ее знакомые рассказывают об асоциальном образе жизни обвиняемой, – "АиФ-Москва".

Как говорит блогер и знакомая подозреваемой Екатерины Тарховой Наталья Ширяева, воспитанием девочки никто не занимался и от нее "откупались деньгами". По замечанию одноклассницы, Тархова не смогла завести хороших друзей в гимназии и в целом была избалованной и высокомерной.

Учителя рассказывали, что однажды все дети в классе написали, что мечтают, чтобы Катя Тархова умерла Наталья Ширяева, блогер

Убийство экс-мэра Самары и его жены произошло еще в январе. По данным журналистского источника, тела убитых были обнаружены металлических бочках спустя месяц.

В региональном отделении СК продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали о том, что по факту гибели пилотов рухнувшего в Подмосковье самолета в СК возбудили уголовное дело.

Фото: Социальные сети