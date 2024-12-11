Знакомая внучки убитого экс-мэра Самары рассказала об обвиняемой

Сегодня стало известно об аресте внучки бывшего Мэра Самары Виктора Тархова. Она подозревается в убийстве родных деда и бабушки, а ее знакомые рассказывают об асоциальном образе жизни обвиняемой, – "АиФ-Москва".
Как говорит блогер и знакомая подозреваемой Екатерины Тарховой Наталья Ширяева, воспитанием девочки никто не занимался и от нее "откупались деньгами". По замечанию одноклассницы, Тархова не смогла завести хороших друзей в гимназии и в целом была избалованной и высокомерной.
Учителя рассказывали, что однажды все дети в классе написали, что мечтают, чтобы Катя Тархова умерла
Наталья Ширяева, блогер
Убийство экс-мэра Самары и его жены произошло еще в январе. По данным журналистского источника, тела убитых были обнаружены металлических бочках спустя месяц.
В региональном отделении СК продолжают выяснять обстоятельства происшествия.
Ранее мы сообщали о том, что по факту гибели пилотов рухнувшего в Подмосковье самолета в СК возбудили уголовное дело.
Фото: Социальные сети
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