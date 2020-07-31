Huawei представила умные часы с NFC и двумя камерами

Цена устройства составляет 200 долларов, продажи начнутся 19 августа.

Компания Huawei официально анонсировала новые умные часы для детей, которые получили название Huawei 4X. Новинка получила сразу две камеры, что является одной из ключевых особенностей устройства.

Фронтальная камера на часах имеет разрешение 5 Мп и может использоваться для видеозвонков. Вторая камера находится под углом в 90 градусов, поддерживает -кратный цифровой зум и оснащена системой искусственного интеллекта, которая позволяет не только идентифицировать объект, но и искать различную информацию о нем в Сети. Отмечается, что обе камеры можно использовать для съемки под водой. Однако, устройство не предназначено для регулярных погружений в воду.

AMOLED-дисплей имеет размер 1,41 дюйма, внутри 1 Гб оперативной и 16 Гб флэш-памяти. Также в устройстве есть модули NFC, Wi-Fi, Bluetooth и LTE с поддержкой до 200 стран.

Цена устройства составляет 200 долларов, продажи начнутся 19 августа.

Huawei может отказаться от Android уже в сентябре.

Видео: YouTube/ Sparrows News